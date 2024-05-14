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Вселенная может иметь форму причудливого кривого зеркала — новое исследование

Вселенная может иметь форму причудливого кривого зеркала — новое исследование

Имеет ли Вселенная форму бесконечной «восьмерки»? Может это идеально плоская пицца? Возможно, больше похожа на фрикадельку или равиоли? Или, может быть, на пончик? Все эти версии с разной степенью математической обоснованности уже существуют.

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