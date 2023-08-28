Прошлогодняя четвертьфиналистка Томлянович на US Open провела и выиграла первый матч в сезоне

127-я ракетка мира Айла Томлянович в первом круге US Open обыграла Панну Удварди – 3:6, 6:2, 6:4. Для австралийки это был первый матч в сезоне.
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