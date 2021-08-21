ИЗВЕСТИЯ iz

6 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    К безопасности движения все это не имеет никакого отношения. Камеры это для сбора денег в бюджетГИБДД напомнила а...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://www.youtube.com/watch?v=MysGCa-dfckПосольство России...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Видно у руководства Великобритании после Ковида, осложнение на мозги. Англия вышла из ЕС, остались формальности.Это в...Посольство России...

На финале Евро-2020 в Лондоне более 3 тыс. человек заболели COVID-19

На финале Евро-2020 в Лондоне более 3 тыс. человек заболели COVID-19

Финал чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне стал «суперзаразным» мероприятием в условиях пандемии коронавируса, следует из исследования, проведенного совместно Министерством культуры и Службой общественного здравоохранения Англии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх