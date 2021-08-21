На финале Евро-2020 в Лондоне более 3 тыс. человек заболели COVID-19

Финал чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне стал «суперзаразным» мероприятием в условиях пандемии коронавируса, следует из исследования, проведенного совместно Министерством культуры и Службой общественного здравоохранения Англии.
Финал чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне стал «суперзаразным» мероприятием в условиях пандемии коронавируса, следует из исследования, проведенного совместно Министерством культуры и Службой общественного здравоохранения Англии.
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