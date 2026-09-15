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Курские новости

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Бывший губернатор Курской области шьёт форму в колонии

Бывший губернатор Курской области шьёт форму в колонии

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, отбывая срок в колонии, шьёт форму для армии и зарабатывает около 5 тысяч рублей в месяц.

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