Аэропорт Геленджика закрыт из-за угрозы атаки беспилотников

С 14:39 аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов из-за угрозы атаки беспилотников. Соответствующее решение принято для обеспечения безопасности полетов, уточнили в пресс-службе Росавиации.
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