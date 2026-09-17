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Царьград

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В Wildberries дали объяснение небольшим платежам для части селлеров

В Wildberries дали объяснение небольшим платежам для части селлеров

Маркетплейс напомнил о задержках в связи с техническими сбоями и DDoS-атаками.Представитель RWB Дмитрий Борщевский прокомментировал ситуацию с незначительными поступлениями, которые получила часть продавцов.

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