Песков назвал победу АдГ на выборах внутренним делом Германии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах - это внутреннее дело ФРГ, и Кремль не хотел бы углубленно это комментировать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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