Британский агент Певчих торопится составить конкуренцию Трампу

Предводительница навальнистов за рубежом, аффилированная с британской разведкой экстремистка и иноагент Мария Певчих предлагает снять часть санкций с России в обмен на освобождение российских «политзаключенных».
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