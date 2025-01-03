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Британский агент Певчих торопится составить конкуренцию Трампу

Британский агент Певчих торопится составить конкуренцию Трампу

Предводительница навальнистов за рубежом, аффилированная с британской разведкой экстремистка и иноагент Мария Певчих предлагает снять часть санкций с России в обмен на освобождение российских «политзаключенных».

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