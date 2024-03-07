Аканджи про ЛЧ: «Ман Сити» – один из фаворитов. Уверены в себе, входя в следующую стадию»

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала турнира, дважды обыграв «Копенгаген» (3:1, 3:1). «Первые два гола [к 9-й минуте] облегчили нам задачу, ведь мы были уже на четыре мяча впереди.
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