Протоиерей Виктор Толох принял участие в миссионерской конференции.

22 ноября 2023 года в рамках Рождественских чтений руководитель миссионерского отдела протоиерей Виктор Толох принял участие в конференции ´Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего.
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