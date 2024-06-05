Мошенники обчистили бывшего чиновника, ведавшего информационной безопасностью одного из регионов

Кто может спать спокойно и не волноваться за свои сбережения, когда людей, непосредственно знающих все риски кибербезопасности, жулики обманывают как детей? Ситуация с бывшим замгубернатора Смоленской области, курировавшим в этом регионе информационную безопасность и вопросы, связанные с цифровизацией, заставляет задуматься и начать верить в то, что мошенники обладают невероятным даром убеждения.