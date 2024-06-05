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Нескучные технологии

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  • САША ЛЕПАЕВ
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Мошенники обчистили бывшего чиновника, ведавшего информационной безопасностью одного из регионов

Мошенники обчистили бывшего чиновника, ведавшего информационной безопасностью одного из регионов

Кто может спать спокойно и не волноваться за свои сбережения, когда людей, непосредственно знающих все риски кибербезопасности, жулики обманывают как детей? Ситуация с бывшим замгубернатора Смоленской области, курировавшим в этом регионе информационную безопасность и вопросы, связанные с цифровизацией, заставляет задуматься и начать верить в то, что мошенники обладают невероятным даром убеждения.

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