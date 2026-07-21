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Царьград

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Соцфонд России в ЛНР компенсировал 15 млн за выходные родителям

Соцфонд России в ЛНР компенсировал 15 млн за выходные родителям

Социальный фонд России в ЛНР с начала 2026 года компенсировал работодателям около 15 млн рублей за дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью, что превысило показатели 2025 года, когда сумма составила 8,5 млн рублей.

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