Newsweek: ВСУ жалуются на поставляемые Западом дроны

БПЛА не подходят для использования в условиях меняющихся линий фронта Военнослужащие украинской армии жалуются на поставляемое западными партнерами вооружение, сообщает издание Newsweek со ссылкой на офицера ВСУ.
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