Во Франции призвали остановить Зеленского, пока не случилась катастрофа

Владимир Афанасьев

что-же вы суки начинаете ныть, это вы всё устроили, в 2014г. при договоре Россия, Франция, Германия, вы специально подписали мирный договор, чтоб хохляндия подготовилась к войне, это было озвучено вашим представителем и самой Меркель и вначатом противостоянии, вы помогаете окраиной швали, раз вы начали под чутким руководством Современной Шайки Авантюристов, то и заканчивайте эти "танцы" со снарядами и ракетами.