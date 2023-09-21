Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить президента Украины Владимира Зеленского.
Во Франции призвали остановить Зеленского, пока не случилась катастрофа
Комментарии
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Владимир Афанасьев
что-же вы суки начинаете ныть, это вы всё устроили, в 2014г. при договоре Россия, Франция, Германия, вы специально подписали мирный договор, чтоб хохляндия подготовилась к войне, это было озвучено вашим представителем и самой Меркель и вначатом противостоянии, вы помогаете окраиной швали, раз вы начали под чутким руководством Современной Шайки Авантюристов, то и заканчивайте эти "танцы" со снарядами и ракетами.
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