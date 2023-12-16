Бондарев: парламент с МО проработают равные меры поддержки участников СВО

Вопрос о равных мерах поддержки для всех участников СВО планируют проработать российские парламентарии во взаимодействии с министерством обороны страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева.
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