Бондарев: парламент с МО проработают равные меры поддержки участников СВО

Вопрос о равных мерах поддержки для всех участников СВО планируют проработать российские парламентарии во взаимодействии с министерством обороны страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева.