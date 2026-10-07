Песков: РФ признательна Индии за предложения по украинскому урегулированию

Россия признательна Индии за готовность участвовать в урегулировании конфликта на Украине и высказанные ею идеи по этому поводу.
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