Благодаря усилиям России в 2025-м возрождается музыкальный конкурс «Интервидение». Нашу страну будет представлять Ярослав Дронов, который исполнит песню «Прямо по сердцу» — новый хит SHAMAN и Максима Фадеева можно услышать в Сети.
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