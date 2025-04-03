Влюбилась? Дочка Анджелины Джоли внезапно изменила имидж

Стало известно о тайном романе Шайло. Шайло удивила фанатов изменением имиджа LEGION-MEDIAСтаршая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 18-летняя Шайло, которая официально отказалась в прошлом году от фамилии отца, — показалась на публике в непривычном виде.