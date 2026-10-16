Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа в период с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября 2026 года перехватывали и сбивали над 27 российскими регионами, а также над акваторией Черного моря.
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