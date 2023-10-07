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Под угрозой реанимации: какие капли в нос опасны для взрослых и не помогут детям

Начинается сезон простуд, а это значит, что все жители Северной столицы достают стандартный осенний спас-набор петербуржца: сироп или леденцы от кашля, таблетки от боли в горле и, конечно, капли, спреи, масла, предназначенные для предотвращения или лечения насморка.

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