Под угрозой реанимации: какие капли в нос опасны для взрослых и не помогут детям

Начинается сезон простуд, а это значит, что все жители Северной столицы достают стандартный осенний спас-набор петербуржца: сироп или леденцы от кашля, таблетки от боли в горле и, конечно, капли, спреи, масла, предназначенные для предотвращения или лечения насморка.