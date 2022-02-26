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Тренер «Удинезе» о голе «Милану» рукой: «Важно то, что мяч оказался в воротах. Если это было одолжение, оно компенсировало недавние решения против нас»

Тренер «Удинезе» Габриэле Чиоффи ответил на вопрос о забитом в матче с «Миланом» голе. В матче 27-го тура Серии А (1:1) судьи ВАР проверяли гол Ийенома Удоджи на предмет попадания мяча в руку защитнику «Удинезе».

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