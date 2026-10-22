Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Петр Акопов Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном, заявил вчера в Тегеране министр иностранных дел Сергей Лавров, а за несколько часов до этого Дональд Трамп, в очередной раз объясняя необходимость "дизельной сделки" с Владимиром Путиным и свой отказ вводить принятые конгрессом "адские санкции", кроме обычных аргументов, привел и такой: "Возможно, еще более важно: Россия делает очень мало, если вообще что-то, чтобы помочь Исламской Республике Иран, по сравнению с тем, что она могла бы делать.