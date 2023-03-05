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Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила

Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285. По ходу поединка Рахмонов вел на всех трех судейских карточках – казахстанец забрал оба раунда (по 10-9).

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