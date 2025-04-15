Какую тайну скрывает ваша правящая планета по дате рождения Алёна ЮрьеваКаждый знак зодиака находится под влиянием определённой планеты — это не просто красивая астрологическая формулировка, а мощная энергетическая связка, формирующая наш характер, привычки и мировосприятие.
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