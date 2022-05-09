Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся из-за плохой погоды

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре", - сказали в пресс-службе.