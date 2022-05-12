Панарин набрал 34-е очко в плей-офф и разделил 20-е место в истории среди россиян с Семиным и Брылиным 

Артемий Панарин сделал передачу в матче с «Питтсбургом» (5:3, 2-3 в серии). Теперь на счету форварда «Рейнджерс» 34 (12+22) балла в 35 играх в плей-офф в карьере.
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