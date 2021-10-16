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Во Владикавказе возбудили уголовное дело по беспорядкам в колонии

Во Владикавказе возбудили уголовное дело по беспорядкам в колонии

Уголовное дело по факту беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе возбудило управление Следственного комитета России по Северной Осетии 16 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

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