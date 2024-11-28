Как расширить маленькую кухню, чтобы все помещалось

Дизайнер интерьера рассказал о секретах, которые помогут увеличить функционал помещения Чтобы создать функциональную кухню на ограниченной площади, нужно тщательно спланировать ее функционал и расположение мебели.
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