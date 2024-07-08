Лесничие из Смоленска оказали помощь участникам спецоперации

Арендаторы лесных участков в Темкинском районе доставили 40 кубометров древесины в военную часть. Благодаря предоставленным ресурсам войска построили временные сооружения и использовали бревна для обогрева.
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