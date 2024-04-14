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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Здесь нужно было остановиться и подумать еще, что случилось, что происходит, что делать дальше». Егоров о благотворительном матче «Журавли»

– Ты был инициатором благотворительного матча. Насколько ты доволен? – Я доволен, что все собрались. Может быть, не хватило комментатора на стадионе, который бы взаимодействовал с публикой на трибунах.

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