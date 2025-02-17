РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Вопрос, для чего в России ГРУ, если не могут вычислить, где именно базируются "Миражи" и F-16,  для последующего их у..."Старик с коротки...
  • Evgeni Velesik
    Наверно съел что-то!Лежит на дне года...
  • лина любимцева
    ДАНЬ катейкам нужно платить!!!  Лапушки!!!"Банда" котов вор...

Британский дипломат заявил, что Зеленский не заинтересован в мире на Украине

Британский дипломат заявил, что Зеленский не заинтересован в мире на Украине

REUTERS/Alina Smutko Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, не стремится к достижению мирного соглашения по Украине, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх