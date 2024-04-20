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В программе 46-го ММКФ свыше 240 фильмов из более чем 50 стран — Ольга Любимова

В программе 46-го ММКФ свыше 240 фильмов из более чем 50 стран — Ольга Любимова

Фильмы из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Африки представлены в программе 46-го Московского международного кинофестиваля, что в очередной раз доказывает неизменную популярность главного киносмотра нашей страны, сообщила в своем Телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.

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