В программе 46-го ММКФ свыше 240 фильмов из более чем 50 стран — Ольга Любимова

Фильмы из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Африки представлены в программе 46-го Московского международного кинофестиваля, что в очередной раз доказывает неизменную популярность главного киносмотра нашей страны, сообщила в своем Телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.