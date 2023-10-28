Минобороны: бойцы ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил, что военнослужащие группировки отибили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.
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