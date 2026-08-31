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Дрозд — о трилогии Бивола и Бетербиева: третий поединок интересен для российского зрителя

Дрозд — о трилогии Бивола и Бетербиева: третий поединок интересен для российского зрителя

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд высказал мнение о третьем бое между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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