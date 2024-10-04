V1.ru: глава Иловли Гель не отреагировал на слова лидера цыгана о детских браках

Один из главарей цыганских семей в Волгоградской области сделал провокационное заявление о ранних браках на заседании совета по национальной политике в Иловле, в этот момент рядом находился глава района Иван Гель.
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