Марочко сообщил о сужении огневого мешка для ВСУ у Орехова

Армия России смогла сузить огневой мешок для украинских войск на Ореховском участке. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
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