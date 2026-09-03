Дин Сюэсян: КНР будет противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что Китай будет противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой.
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