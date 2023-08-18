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Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…

Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…

Авторское скептическое отношение как к богеме, так и к спортивным функционерам сложилось не сплетнями в интернете и не баснями приятелей.

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Комментарии
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Аудрюс
Можно конечно и не выходить из МОК! Но взносы собирать из доходов всех спортсменов, тренерского состава и других спортивных функционеров! А что! 15% от доходов должно хватить! И пусть ездят по олимпиадам за свой счет под любым флагом, хоть под ЛГБТ!
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10 час.
Иосиф Калинин
Сейчас они уехали за границу, потому что сейчас это выгоднее. А потом, когда там станут никому не нужны, вернутся в Россию. И трудоустроятся в Госдуму!
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Исимбаева говорит: &quot;Нас пичкали таблетками, напитками, уколами....&quot;. Но, при этом лично она &quot;отказалась брать на себя этот грех&quot;. И так говорят все. Каждый тычет пальцем в других, но при этом утверждает, что сам он &quot;белый и пушистый&quot;. Возникает вопрос: так, кого же тогда, все таки, пичкали таблетками?
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8 час.

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