Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…

Аудрюс Можно конечно и не выходить из МОК! Но взносы собирать из доходов всех спортсменов, тренерского состава и других спортивных функционеров! А что! 15% от доходов должно хватить! И пусть ездят по олимпиадам за свой счет под любым флагом, хоть под ЛГБТ!

Иосиф Калинин Сейчас они уехали за границу, потому что сейчас это выгоднее. А потом, когда там станут никому не нужны, вернутся в Россию. И трудоустроятся в Госдуму!