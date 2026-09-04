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Бизнес журнал. Центр

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Оборот маркетплейсов ЦФО вырос на 25,2%

Оборот маркетплейсов ЦФО вырос на 25,2%

Оборот маркетплейсов в Курской области вырос на 49%, Липецкой — на 33%, Ивановской — на 29%. Средний чек увеличился с 2,6 до 2,9 тыс.

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