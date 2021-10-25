Шугалей: растущее недовольство граждан Судана кабмином привело к перевороту

Последние несколько месяцев жители Судана испытывали все большее недовольство правительством Абдаллы Хамдока на фоне усугубляющегося социально-экономического кризиса, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.
Последние несколько месяцев жители Судана испытывали все большее недовольство правительством Абдаллы Хамдока на фоне усугубляющегося социально-экономического кризиса, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.
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