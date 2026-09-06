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Пользователей сайтов знакомств предупредили о мошеннических ботах

Пользователей сайтов знакомств предупредили о мошеннических ботах

Преступники используют разные способы обмана в зависимости от того, к какой группе относится потенциальная жертва Мошенники используют созданных с помощью искусственного интеллекта ботов для обмана молодых людей на сервисах знакомств.

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