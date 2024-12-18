Архангелогородцы получили ключи от квартир в новостройке из рук губернатора

На улице Воронина ввели в эксплуатацию новостройку для переселения граждан. Ключи от новых квартир жильцам раздал губернаторВ скором времени свыше 350 человек станут жильцами нового жилого дома на улице Воронина в Архангельске, который возведён в рамках президентского национального проекта " Жилье и городская среда".