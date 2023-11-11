Перечень санитарно-эпидемиологических услуг, оказываемых населению микробиологической лабораторией УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´Микробиологические исследования:Паразитологические исследования:Исследования методом ПЦР (полимеразной цепной реакции):Получить дополнительную информацию можно на сайте и по тел.
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