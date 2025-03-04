Крейсер «Карлсруэ». Погибший непобежденным

Перевод статьи «Unbesigt gesunken», опубликованной в немецком журнале «Schiff Classic» N8/2024. Автор: Christian Jentsch (корветен- капитан)Перевод: Slug_BDMP Крейсер «Карлсруэ» (SMS Karlsruhe) во время Первой мировой войны захватил или потопил неприятельские суда общим водоизмещением 76609 брутто-тонн и стал вторым по результативности рейдером, уступив в этом качестве лишь «Эмдену».