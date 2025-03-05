Дэйли о возможности провести матч России с США: «Не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ»

борная России отстранена от участия в международных турнирах. – Насколько реально в нынешних условиях провести товарищеский матч между сборными России и США, в том числе с участием игроков НХЛ? – Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.