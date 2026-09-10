Таллин перекрыл России последний путь для зерна на Балтике

Эстония заблокирует экспорт российского зерна через свои портыЭстония готова предпринять шаги, чтобы предотвратить транзит российского зерна через свою территорию, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, сообщает МИД Эстонии.
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