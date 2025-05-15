Экс-мэр Сочи Копайгородский проведёт в СИЗО ещё три месяца

Экс-мэр Сочи Копайгородский проведёт в СИЗО ещё три месяцаМещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 августа, сообщил адвокат Иван Миронов.
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