Экс-мэр Сочи Копайгородский проведёт в СИЗО ещё три месяца

Экс-мэр Сочи Копайгородский проведёт в СИЗО ещё три месяцаМещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 августа, сообщил адвокат Иван Миронов.