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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»: ВСУ начали покидать Артемовск, в центре — бегут под угрозой котла

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»: ВСУ начали покидать Артемовск, в центре — бегут под угрозой котла

Украинские военные начали массово отступать и покидать город Артемовск (на Украине этот населенный пункт называют Бахмут).

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