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Царьград

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США развернули ракеты у границ России: Ответ заставил напрячься даже Китай

США развернули ракеты у границ России: Ответ заставил напрячься даже Китай

После переговоров с Путиным США развернули у русских границ своё оружие. Ответ Москвы заставил напрячься даже китайских экспертов, следует из публикации 360kuai.

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