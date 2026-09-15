США развернули ракеты у границ России: Ответ заставил напрячься даже Китай

После переговоров с Путиным США развернули у русских границ своё оружие. Ответ Москвы заставил напрячься даже китайских экспертов, следует из публикации 360kuai.
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Чего пургу гнать? Никакого ответа пока нет. Поэтому Китаю нет смысла напрягаться.