Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение

Хватит уже заниматься всепрощением, нужно думать о россиянах в первую очередь, о их интересах и проблемах.

slava axmetov

Уже и историю привлекают как оправдание малодушия ,трусости и страха взять на себя ответственность.Страна создавалась силой и смелостью и был людской ресурс.А сейчас с ресурсами и мотивациями очень печальная ситуация и всепрощенчество звучит как капитуляция.