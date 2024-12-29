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Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение

Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение

Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Хватит  уже заниматься всепрощением, нужно думать о россиянах в первую очередь, о их интересах и проблемах.
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5 час.
slava axmetov
Уже и историю привлекают как оправдание малодушия ,трусости и страха взять на себя ответственность.Страна создавалась силой и смелостью и был людской ресурс.А сейчас с ресурсами и мотивациями очень печальная ситуация и всепрощенчество звучит как капитуляция.
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5 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
У нас всепрощение начинается со слов-а что о нас скажут.
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2 час.

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