Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно.
Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение
Комментарии
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ninikooo Митусова
Хватит уже заниматься всепрощением, нужно думать о россиянах в первую очередь, о их интересах и проблемах.
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5 час.
slava axmetov
Уже и историю привлекают как оправдание малодушия ,трусости и страха взять на себя ответственность.Страна создавалась силой и смелостью и был людской ресурс.А сейчас с ресурсами и мотивациями очень печальная ситуация и всепрощенчество звучит как капитуляция.
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5 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
У нас всепрощение начинается со слов-а что о нас скажут.
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2 час.
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